Популярная украинская певица, актриса и блоггер Анна Тринчер, которая 24 сентября собирается расписаться и стать женой блоггера Александра Волошина, решила также напомнить о своих тренировках. По словам Анны, она продолжает бороться за идеальные формы и поэтому активно занимается под руководством тренера.

Так, в этот раз Анна показала кадры из спортзала и призналась, как делает свои формы более рельефными и подтянутыми, по ее словам, для этого необходим ряд мероприятий. Только тренировками таких результатов не достичь, считает Тринчер.

«Мне очень нравится форма, в которую я сейчас прихожу. Рельефная, спортивная и подтянутая. И конечно – это все комплексный подход. Контроль профессионалов, расписанное питание, тренировки» - высказалась Тринчер.

Также в Instagram артистка разместила фрагмент lyric-видео на новую песню, в которое вошли детские фото Тринчер и Волошина, а также кадры их помолвки.

"А я уже совсем скоро стану официально женой, поэтому хватит и вам откладывать все на потом. Берите свою любимую, делайте ей предложение и в ЗАГС, если именно так чувствует ваше сердце!", - подчеркнула Анна.

Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.