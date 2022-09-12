Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая всячески привлекает внимание к себе благодаря фото и видео, решила показать интересное в Инстаграм. В этот раз Тринчер похвасталась непривычным для себя выступлением прямо в метро.

Как известно, из-за действий оккупантов наши города часто подвергаются обстрелам и артисты, чтобы поддержать украинцев, выступают прямо в метро. Иногда звезды устраивают целые концерты, чтобы повеселить граждан.

Анна Тринчер присоединилась к выступлениям и в ярком образе даже удивила фанатов. Желто-голубое платье в стиле нашего флага привлекало внимание к себе. Несмотря на холодную погоду, Анна решила выйти на импровизированную сцену так.

"Это было очень холодно, кайфово и романтично одновременно" - высказалась Анна.

Также молодая артистка поделилась нескромным видео для рекламы одежды, в котором разошлась не на шутку.В ролике можно увидеть, что Анна примерила несколько образов, некоторые из них не просто стильные, но и весьма откровенные.

"Мда, зашла почитать комментарии, а тут одно объявление", "Красиво то как", "Очень красиво", "Надо было украинскую версию этой песни использовать", "Что ты с собой сделала?" -пишут в сети.

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