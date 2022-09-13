Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер призналась, что после свадьбы не поедет в медовый месяц со своим возлюбленным Александром Волошиным. Дело в том, что блогершу ждут сразу две операции. Об этом она сообщила в своих Инста-сториз.

"После росписи меня ждут две операции", - рассказала она, при этом не уточнила, почему вынуждена обратиться к медикам.

"Я понимаю, что два месяца будет очень сложно. И, честно, не знаю, как настроиться на это. Вся моя жизнь – это очень безумный темп. Я не представляю себя без работы, не помню себя без работы. Но когда есть операции, у тебя физически не получается так работать, как ты это делаешь каждый день", – рассказала знаменитость.

Ранее мы писали, в последние несколько дней донимают поклонники. Она поделилась фотографией фрагмента своего свадебного платья - наряд певица выбрала желтый. Фанаты просят Тринчер изменить выбор, так как желтый цвет - к разлуке. Сама знаменитость убеждена, что это ее идеальное платье, и менять она ничего не будет. Даже несмотря на то, что жениху желтое платье тоже не понравилось.

Напомним, Тринчер в слезах рассказала об испорченных буднях из-за своей аллергии

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