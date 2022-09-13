Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер призналась, что после свадьбы не поедет в медовый месяц со своим возлюбленным Александром Волошиным. Дело в том, что блогершу ждут сразу две операции. Об этом она сообщила в своих Инста-сториз.
"После росписи меня ждут две операции", - рассказала она, при этом не уточнила, почему вынуждена обратиться к медикам.
"Я понимаю, что два месяца будет очень сложно. И, честно, не знаю, как настроиться на это. Вся моя жизнь – это очень безумный темп. Я не представляю себя без работы, не помню себя без работы. Но когда есть операции, у тебя физически не получается так работать, как ты это делаешь каждый день", – рассказала знаменитость.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Бавовна" встряхнула 8 российских городов одновременно, местные напуганы: "Надо валить"
Белорусские офицеры прозрели от ВСУ: в армии Лукашенко признались, есть ли еще желающие полезть в Украину
Оказались в сложном положении: оккупанты просят о переговорах с ВСУ, что известно
"Опять не закусывает": Медведев насмешил требованием к Украине после очередного провала армии рф
Ранее мы писали, в последние несколько дней донимают поклонники. Она поделилась фотографией фрагмента своего свадебного платья - наряд певица выбрала желтый. Фанаты просят Тринчер изменить выбор, так как желтый цвет - к разлуке. Сама знаменитость убеждена, что это ее идеальное платье, и менять она ничего не будет. Даже несмотря на то, что жениху желтое платье тоже не понравилось.
Напомним, Тринчер в слезах рассказала об испорченных буднях из-за своей аллергии
А еще Politeka сообщала, что Тринчер в кружевной пижаме сверкнула результатами пластической операции, видео
Также Politeka писала, что Тринчер в крошечном топике хвастнула "новенькими" формами после пластики