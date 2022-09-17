Певица Анна Тринчер честно рассказала, сколько денег потратила на свадьбу, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря сериалу "Школа", где сыграла Нату. У звезды есть жених - известный блогер Александр Волошин. Звезда недавно сообщила, что скоро пара официально оформит отношения. И чем ближе дата, тем больше вопросов у фанатов. Анна решила ответить на некоторые из них в своем блоге.

"Бюджет", - спросил фанат в сторис Инстаграм.

"ЗАГС, оформление брака: 6-7 000 гривен.

Платье: 15-25 000 гривен

Ресторан на 14 человек с едой и алко: 30 000 гривен

Костюм мужа: 15-25 000 гривен

Кольца: около 50-60 000 гривен с бриллиантами

Фотограф/видеограф: 10-20 000 гривен", - написала звезда.

Сообщалось, что свадебная церемония Тринчер сорвана, невестна сквозь слезы сообщила детали

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