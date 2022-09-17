Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря сериалу "Школа", где сыграла Нату. У звезды есть жених - известный блогер Александр Волошин. Звезда недавно сообщила, что скоро пара официально оформит отношения. И чем ближе дата, тем больше вопросов у фанатов. Анна решила ответить на некоторые из них в своем блоге.
"Бюджет", - спросил фанат в сторис Инстаграм.
"ЗАГС, оформление брака: 6-7 000 гривен.
Платье: 15-25 000 гривен
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Ресторан на 14 человек с едой и алко: 30 000 гривен
Костюм мужа: 15-25 000 гривен
Кольца: около 50-60 000 гривен с бриллиантами
Фотограф/видеограф: 10-20 000 гривен", - написала звезда.
Сообщалось, что свадебная церемония Тринчер сорвана, невестна сквозь слезы сообщила детали
А еще Politeka сообщала, что Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео
Также Politeka писала, что Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро