Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі після повернення додому. Артистка часто розповідає про себе, допомогу українцям і доводить, що вона патріотично налаштована після безлічі критики на свою адресу.

На цей раз Каменських вирішила поділитися простим осіннім кадром без зайвих деталей в образі. У розстебнутій сорочці пастельного відтінку Настя привернула увагу до себе на тлі осіннього різнокольорового пейзажу.

«Дуже красиво 🥰; Люблю 🥰; Красуня 🔥;Як красиво🍂🤍; Яке гарне осіннє фото) І Настя на ньому загадкова, з упевненістю у погляді; красуня; Як це красиво 😍; Красуня❤; Дуже красива справжня українська жінка 😍😍🇺🇦🙏; Дуже ніжно ❤️; Красуня ❤️😍» - пишуть у мережі.

Зазначимо, середу, 21 вересня, у рамках обміну полоненими було звільнено 215 воїнів-героїв. У соцмережах українці були неймовірно щасливі, не залишилася осторонь популярна вокалістка та дружина Потапа Настя Каменських.

У себе в Інстаграм співачка прокоментувала цю історичну подію та поділилася кадрами.

"Наші герої 🙏🏼 Ми вдячні вам за вашу силу та мужність! 💛 Слава Україні!", - написала Настя Каменських.

Нагадаємо, що Каменських з декольте, що випирає, несподівано заговорила про дітей, відео.

Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою в спортзалі.

Також Politeka писала, Потап повернувся до України та показав особу, яка паралізувала за кордоном.