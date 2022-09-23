Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка Настя Каменських активно веде соціальні мережі після повернення додому. Артистка часто розповідає про себе, допомогу українцям і доводить, що вона патріотично налаштована після безлічі критики на свою адресу.
На цей раз Каменських вирішила поділитися простим осіннім кадром без зайвих деталей в образі. У розстебнутій сорочці пастельного відтінку Настя привернула увагу до себе на тлі осіннього різнокольорового пейзажу.
«Дуже красиво 🥰; Люблю 🥰; Красуня 🔥;Як красиво🍂🤍; Яке гарне осіннє фото) І Настя на ньому загадкова, з упевненістю у погляді; красуня; Як це красиво 😍; Красуня❤; Дуже красива справжня українська жінка 😍😍🇺🇦🙏; Дуже ніжно ❤️; Красуня ❤️😍» - пишуть у мережі.
Зазначимо, середу, 21 вересня, у рамках обміну полоненими було звільнено 215 воїнів-героїв. У соцмережах українці були неймовірно щасливі, не залишилася осторонь популярна вокалістка та дружина Потапа Настя Каменських.
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У себе в Інстаграм співачка прокоментувала цю історичну подію та поділилася кадрами.
"Наші герої 🙏🏼 Ми вдячні вам за вашу силу та мужність! 💛 Слава Україні!", - написала Настя Каменських.
Нагадаємо, що Каменських з декольте, що випирає, несподівано заговорила про дітей, відео.
Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою в спортзалі.
Також Politeka писала, Потап повернувся до України та показав особу, яка паралізувала за кордоном.