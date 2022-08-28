Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которую с самого малого воспитал Алексей Потапенко (Потап). Звезда 15 лет был в браке с Ириной и у них также появился совместный ребенок - сын Андрей. Потапенко после развода сохранил хорошие отношения с прошлой семьей и даже сейчас совместно с Горовой руководит продюсерским центром, а Наташу не забывает поздравлять с праздниками. Хотя уже полгода Потап находится за пределами Украины, уехав незадолго до начала войны.

Наташа же выросла настоящей красоткой и активно ведет Инстаграм, где делится вмем интересным. А в этот раз Горовая опубликовала фото из спортзала, похвасташись фигурой в мини.

Сообщалось, что Наташа рассказала о прогулках.

"Когда гуляю с Жорой, пытаюсь скрыть телефон, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

уже давно изобрела для себя «успокаивающее» разговор с самим собой. можно рассматривать определенные ситуации с разных сторон, анализировать, мечтать.

но на этой неделе я подумала "достаточно ли этого разговора для того, чтобы стать лучше? достаточно ли для того, чтобы изменяться к лучшему?", - написала Горовая.

Напомним, приемная дочь Потапа впечатлила растяжкой в мини, горячие кадры

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая рассказала, как построить правильные отношения с детьми



