Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которую с самого малого воспитал Алексей Потапенко (Потап). Звезда 15 лет был в браке с Ириной и у них также появился совместный ребенок - сын Андрей. Потапенко после развода сохранил хорошие отношения с прошлой семьей и даже сейчас совместно с Горовой руководит продюсерским центром, а Наташу не забывает поздравлять с праздниками. Хотя уже полгода Потап находится за пределами Украины, уехав незадолго до начала войны.
Наташа же выросла настоящей красоткой и активно ведет Инстаграм, где делится вмем интересным. А в этот раз Горовая опубликовала фото из спортзала, похвасташись фигурой в мини.
Сообщалось, что Наташа рассказала о прогулках.
"Когда гуляю с Жорой, пытаюсь скрыть телефон, чтобы побыть наедине со своими мыслями.
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уже давно изобрела для себя «успокаивающее» разговор с самим собой. можно рассматривать определенные ситуации с разных сторон, анализировать, мечтать.
но на этой неделе я подумала "достаточно ли этого разговора для того, чтобы стать лучше? достаточно ли для того, чтобы изменяться к лучшему?", - написала Горовая.
Напомним, приемная дочь Потапа впечатлила растяжкой в мини, горячие кадры
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога
Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая рассказала, как построить правильные отношения с детьми