Как сообщает Politeka.net, популярная певица Настя Каменских активно ведет социальные сети после возвращения домой. Артистка часто рассказывает о себе, о помощи украинцам и доказывает, что она патриотично настроена после множества критики в свой адрес.
В этот раз Каменских решила поделиться простым осенним кадром без лишних деталей в образе. В расстегнутой рубашке пастельного оттенка Настя привлекла внимание к себе на фоне осеннего разноцветного пейзажа.
«Очень красиво 🥰; Обожаю 🥰; Красотка 🔥;Как красиво🍂🤍; Какое красивое осеннее фото) И Настя на нем загадочна, с уверенностью во взгляде; красотка; Как это красиво 😍; Красавица❤; Очень красивая, настоящая украинская женщина 😍😍🇺🇦🙏; Очень нежно ❤️; Красавица ❤️😍» - пишут в сети.
Отметим, среду, 21 сентября, в рамках обмена пленными были освобождены 215 воинов-героев. В соцсетях украинцы были невероятно счастливы, не осталась в стороне популярная вокалистка и жена Потапа Настя Каменских.
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У себя в Инстаграм певица прокомментировала это историческое событие и поделилась кадрами.
"Наши герои 🙏🏼 Мы благодарны вам за вашу силу и мужество! 💛 Слава Украине!", - написала Настя Каменских.
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Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
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