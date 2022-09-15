Летом этого года артисту перекосило лицо. Теперь Потап впервые рассказал, что это произошло из-за постоянных нервов.

Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко вернулся в Украину и дал первое интервью. Артист вышел в эфир без видимых признаков паралича, о котором рассказывала его супруга-певица Настя Каменских, однако подтвердил в интервью для "Сніданку с 1+1" на YouTube, что столкнулся с тяжелой проблемой со здоровьем на нервной почве.

Летом этого года артисту перекосило лицо. Теперь Потап впервые рассказал, что это произошло из-за постоянных нервов, ему даже поставили диагноз.

"Было из-за нервов. У меня был COVID, потом отит, а после этого синдром Рамзи Ханта, который был у Джастина Бибера, он даже сейчас остановил тур. Это паралич лица, нервов. Такая, тяжелая штука. Но я смотрел на ребят, которые воюют и понял, что – какой паралич… О чем говорить", — сказал Потап.

По словам артиста, он приехал в Украину давно, хотя публично об этом не рассказывал. Дома он уже успел отдохнуть и приготовиться к съемкам 12 сезона шоу "Голос країни".

"Я считаю, что это актуально. Потому что, во-первых, мы посмотрим на себя, какими мы были до войны. Потому что война изменила всех и посмотреть на себя до войны. Понять в этом времени какие мы есть и понять, какими будем и какую страну мы будем строить – вот для этого "Голос" нужен", — сказал Потап.

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