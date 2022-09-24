Популярна співачка та актриса Ганна Трінчер показала, як реагує на масовий хейт у мережі.

Популярна українська співачка, актриса та блогер Ганна Трінчер через кілька днів виходить заміж за скандального блогера Олександра Волошина. Пара щодня всіма способами намагається привернути увагу та навіть скандали виставляє на публіку.

При цьому на критику Ганна реагує насмішкувато і соромить у відповідь тих, хто бажає їй всього поганого чи швидкого розлучення з коханим. Сама Трінчер також виставляє зрідка те, що їй пишуть особисті повідомлення.

Цього разу дівчина висміяла чергових хейтерів її зовнішності та посміялася на тими, кому не подобається її поведінка:

"Найпаліші мої шанувальники" - посміялася Трінчер над усім хейтом.

Також Ганна показала кадри зі спортзалу і зізналася, як робить свої форми більш рельєфними та підтягнутими, за її словами, для цього потрібна низка заходів. Тільки тренування таких результатів не досягнути, вважає Трінчер.

«Мені дуже подобається форма, до якої я зараз приходжу. Рельєфна, спортивна та підтягнута. І звісно – це все комплексний підхід. Контроль професіоналів, розписане харчування, тренування» - висловилася Трінчер.

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