Популярная украинская певица, актриса и блоггер Анна Тринчер через несколько дней выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина. Пара каждый день всеми способами пытается привлечь внимание и даже скандалы выставляет на публику.
При этом на критику Анна реагирует насмешливо и стыдит в ответ тех, кто желает ей всего плохого или скорого развода с возлюбленным. Сама Тринчер также выставляет изредка то, что ей пишут в личные сообщения.
В этот раз девушка высмеяла очередных хейтеров ее внешности и посмеялась на теми, кому не нравится ее поведение:
"Самые пылкие мои поклонники" - посмеялась Тринчер над всем хейтом.
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Также Анна показала кадры из спортзала и призналась, как делает свои формы более рельефными и подтянутыми, по ее словам, для этого необходим ряд мероприятий. Только тренировками таких результатов не достичь, считает Тринчер.
«Мне очень нравится форма, в которую я сейчас прихожу. Рельефная, спортивная и подтянутая. И конечно – это все комплексный подход. Контроль профессионалов, расписанное питание, тренировки» - высказалась Тринчер.
Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.
Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.
Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.