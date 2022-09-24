Популярная певица и актриса Анна Тринчер показала, как реагирует на массовый хейт в сети.

Популярная украинская певица, актриса и блоггер Анна Тринчер через несколько дней выходит замуж за скандального блогера Александра Волошина. Пара каждый день всеми способами пытается привлечь внимание и даже скандалы выставляет на публику.

При этом на критику Анна реагирует насмешливо и стыдит в ответ тех, кто желает ей всего плохого или скорого развода с возлюбленным. Сама Тринчер также выставляет изредка то, что ей пишут в личные сообщения.

В этот раз девушка высмеяла очередных хейтеров ее внешности и посмеялась на теми, кому не нравится ее поведение:

"Самые пылкие мои поклонники" - посмеялась Тринчер над всем хейтом.

Также Анна показала кадры из спортзала и призналась, как делает свои формы более рельефными и подтянутыми, по ее словам, для этого необходим ряд мероприятий. Только тренировками таких результатов не достичь, считает Тринчер.

«Мне очень нравится форма, в которую я сейчас прихожу. Рельефная, спортивная и подтянутая. И конечно – это все комплексный подход. Контроль профессионалов, расписанное питание, тренировки» - высказалась Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.