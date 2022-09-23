На презентації благодійного Фонду Олени Зеленської, український телеведучий та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков зустрівся з Джиммі Феллоном . Він подарував ведучому вишиванку, але трохи промахнувся з розміром. Фото зірки з подарунком з'явилося на сторінці Бєднякова у Instagram.
На кадрі Джиммі Феллон у класичному костюмі позував з білою вишиванкою в руках. На його вбранні можна побачити синьо-жовту стрічку, що також вказує на солідарність знаменитості з українським народом. Крім того, ведучий показав вишиванку, і можна відразу побачити, наскільки вона велика.
"Судячи за розміром, я розраховував, що подарую її Двейну Джонсону", - додав зірка "Орел і Решка" у своїх сториз.
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Андрій Бєдняков жартома порадив американцеві гарну кравчину, яка виправить ситуацію.
"Я думав, ти ширша в плечах. Можу порекомендувати класну кравчину. Я навіть цінник не зняв, щоб ти бачив, наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров'я. Ще побачимося! Борщ чекає", – написав український ведучий Андрій Бєдняков.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.