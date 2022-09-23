На презентации благотворительного Фонда Елены Зеленской, украинский телеведущий и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков встретился с Джимми Феллоном. Он подарил ведущему вышиванку, но немного промахнулся с размером. Фото звезды с подарком появилось на странице Беднякова в Instagram.
В кадре Джимми Феллон в классическом костюме позирует с белой вышиванкой в руках. На его наряде можно заметить сине-желтую ленту, что также указывает на солидарность знаменитости с украинским народом. Кроме того, ведущий показал вышиванку, и можна сразу увидеть насколько она велика.
"Судя по размеру, я рассчитывал, что подарю ее Двейну Джонсону", - добавил звезда "Орел и Решка" в своих сториз.
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Андрей Бедняков в шутку посоветовал американцу хорошую портниху, которая исправит ситуацию.
"Я думал, ты шире в плечах. Могу порекомендовать классную портниху. Я даже ценник не снял, чтобы ты видел, насколько я тебя уважаю. Носи на здоровье. Еще увидимся! Борщ ждет", – написал украинский ведущий Андрей Бедняков.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.