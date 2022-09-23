Співачка та героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огневич розповіла про важливу роботу українців, про яку не варто забувати.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич вирішила висловитися про важливу для українців професію та прокоментувала нову корисну ініціативу. Артистка вирішила висловитись про це в Інстаграм під час відпочинку.

«Герої не завжди очевидні. А чи замислювався хтось про роботу аптек під час війни? Фармацевти та провізори аптек працювали і під час сирен, в окупації та навіть під обстрілами. Адже незважаючи на війну, хвороби нікуди не подіються. Я б навіть сказала: навпаки, загострюються.

Наразі колеги вирішили влаштувати цікаву ініціативу та вручити деякі нагороди. А тут можна прочитати історії сміливих фармацевтів і навіть голосувати. Ті, хто набере більше голосів, матимуть фінансову нагороду» - розповіла Злата.

Раніше Злата Огневич зізналася, що чекати на її новий тур по містах України доведеться довго.

«Нещодавно завершився мій Всеукраїнський тур «Світло», коли буде наступний тур – я не знаю. Щоправда. Напевно, відбудеться нескоро. І це буде трохи інший формат», - повідомила Злата Огневич на своїй сторінці в Instagram .

Втім, артистка поспішила запевнити, що побачити та почути її можна буде на «поодиноких концертах».

Наразі артистка відпочиває та набирається сил на морському узбережжі.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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