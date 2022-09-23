Певица и героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о важной работе украинцев, про которую не стоит забывать.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич решила высказаться о важной для украинцев профессии и прокомментировала новую полезную инициативу. Артистка решила высказаться об этом в Инстаграм во время отдыха.

«Герои не всегда очевидны. А задумывался ил кто-то о работе аптек во время войны? Фармацевты и провизоры аптек работали и во время сирен, в оккупации и даже под обстрелами. Ведь несмотря на войну болезни никуда не деваются. Я бы даже сказала: наоборот заостряются.

Сейчас коллеги решили устроить интересную инициативу и вручить некоторые награды. А вот тут можно прочитать истории смелых фармацевтов и даже голосовать. Те, кто наберет больше голосов, получат финансовую награду» - рассказала Злата.

Ранее Злата Огневич призналась, что ждать ее нового тура по городам Украины придется долго.

«Недавно завершился мой Всеукраинский тур «Свет», когда будет следующий тур – я не знаю. Правда. Наверное, состоится нескоро. И это будет немного другой формат», - сообщила Злата Огневич на своей странице в Instagram.

Впрочем, артистка поспешила заверить, что увидеть и услышать ее будет можно на «единичных концертах».

Сейчас артистка отдыхает и набирается сил на морском побережье.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.