Також Даша Астаф'єва нагадала, наскільки важливо зараз дбати про себе та близьких в умовах війни.

Як повідомляє Politeka.net , українська модель і співачка Даша Астаф'єва, яка з перших днів повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерством, опублікувала новий пост у Instagram, нагадавши, як важливо про себе піклуватися.

Зокрема, Даша Астаф'єва нагадала, наскільки важливо зараз дбати про себе та близьких в умовах війни.

"Зараз потрібно піклуватися про себе та близьких з подвійною силою, відігріваючи теплом свого серця від труднощів. І ця турбота має бути різною: у потрібний момент почути і зрозуміти, відпочити і подбати про здоров'я... Піклуючись про себе, я стаю сильнішою за інших. Хочу, щоб і ви зараз любили себе щосили", - розповіла Даша Астаф'єва .

Крім того, Даша Астаф'єва надихнула шанувальників на перемоги у світі б'юті, щоправда, для цього боротися з ким не потрібно. Співачка показала фото, на якому демонструє найтрендовіший макіяж сезону – пробуємо надихнутися. Вона злегка нафарбувала вії і зробила ледве помітне підведення. Губи вона зробила в нюдових тонах, щоб вони не відволікали уваги від її чарівних очей.

Шанувальники співачки обсипали її компліментами: "Зовсім інша",

"Безстрашна", "Нереальна", "Ви – мистецтво", "Чудово", "Нереальна добірка".

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.