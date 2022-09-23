Также Даша Астафьева напомнила, насколько важно сейчас заботиться о себе и близких в условиях войны.

Как сообщает Politeka.net, украинская модель и певица Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабного вторжения рф занимается волонтерством, опубликовала новый пост в Instagram, напомнив, как важно о себе заботиться.

В частности, Даша Астафьева напомнила, насколько важно сейчас заботиться о себе и близких в условиях войны.

"Сейчас нужно заботиться о себе и близких с двойной силой, отогревая теплом своего сердца от затруднений. И эта забота должна быть разной: в нужный момент услышать и понять, отдохнуть и позаботиться о здоровье... Заботясь о себе, я становлюсь сильнее других. Хочу, чтобы и вы сейчас любили себя изо всех сил", - рассказала Даша Астафьева.

Кроме того, Даша Астафьева вдохновила поклонников на победы в мире бьюти, правда, для этого бороться ни с кем не нужно. Певица показала фото, на котором демонстрирует самый трендовый макияж сезона - пробуем вдохновиться. Она слегка накрасила ресницы и сделала едва заметную подводку. Губы она сделала в ньюдовых тонах, чтобы они не отвлекали внимания от ее чарующих глаз.

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами: "Совсем другая",

"Сногсшибательная", "Нереальная", "Вы – искусство", "Восхитительно", "Нереальная подборка".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.