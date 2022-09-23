Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато гастролює з благодійними концертами на підтримку України та повністю перейшла українською мовою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала відео, яке є анонсом нового впуску її спільного з Машею Єфросініною шоу "Дорослі дівчатка".

Як виявилося, в черговому епізоді Оля та Маша вирішили розкрити важливу тему, чому українкам важливо добре виглядати навіть у такі непрості часи. Також, за словами співачки, вони з телеведучою намагалися зробити випуск якомога радіснішим та легшим, і поділилися в ньому своїми особистими секретами.

У підписі до публікації Полякова написала: "Новий випуск «Дорослих дівчат» ми з @mashaefrosinina намагались зробити легким та наповненим нашими особистими історіями. Про те, чому українкам важливо добре виглядати, чому важливо відчувати себе бажаною, як взяти себе до ладу. Ми поділилися своїми секретами, про які дізнаєтесь після того, як подивитесь випуск. Переходьте за посиланням у сторіс на YouTube-сторінку Маші"

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