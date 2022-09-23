Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины и полностью перешла на украинский язык, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала видео, которое является анонсом нового впуска ее совместного с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки".

Как оказалось, в очередном эпизоде Оля и Маша решили раскрыть важную тему, почему украинкам важно хорошо выглядеть даже в такие непростые времена. Также, по словам певицы, они с телеведущей пытались сделать выпуск как можно более радостным и легком, и поделились в нем своими личными секретами.

В подписи к публикации Полякова написала: "Новый выпуск "Взрослых девочек" мы с @mashaefrosinina пытались сделать легким и наполненным личными историями. О том, почему украинкам важно хорошо выглядеть, почему важно чувствовать себя желанной, как взять себя в порядок. Мы поделились своими секретами, которые узнаете после того, как посмотрите выпуск. Перейдите по ссылке в сторис на YouTube-страницу Маши".

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