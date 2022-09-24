Популярний український ресторатор, шоумен та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. З початку війни кулінар виявив неабияку проукраїнську позицію і зі своїми ресторанами багато допомагає українській армії.

А цього разу Ектор опублікував незвичайні кадри з дитячої лікарні Охматдит, де навідався до маленьких пацієнтів. Як видно на фото та відео, шеф-кухар поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми рідними, приніс подарунки та навіть заколисував на своїх руках милого малюка.

У підписі до публікації Хіменес-Браво зворушив до сліз своїми роздумами про українських дітей війни.

"Я часто думаю над тим, що зараз все покоління дітей, від новонародженого до 18 років — діти війни, діти, які не матимуть дитинства. В цьому році вони не підуть в перший клас, не розіб'ють у школі перше вікно. Не будуть бігати в селі по полю, чи пасти гусей. Не будуть скидати мʼяч з вікна, чи боятися винести воду, щоб мати назад не загнала. Не підуть в коледж, не підуть в університет, не будуть студентами. В цьому році лише біль, жах, страх, сльози, втрата рідних. Бачив це особисто в очах діток, що зараз Охматдиті. А деякі діти Україні вже ніколи не дізнаються нічого з вищеназваного. І це просто мене вбиває... Що можна зробити? Можна сидіти та сумувати, що ця війна страшна. А можна зібрати коробку іграшок, солодкого і з друзями заїхати в дитбудинок чи лікарню. Або зробити донат", - написав ресторатор.

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