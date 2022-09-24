Популярный украинский ресторатор, шоумен и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. С начала войны кулинар проявил незаурядную проукраинскую позицию и со своими ресторанами много помогает украинской армии.

А в этот раз Эктор опубликовал необычные кадры с детской больницы Охматдет, где проведал маленьких пациентов. Как видно на фото и видео, шеф-повар пообщался с маленькими пациентами и их родными, принес подарки и даже убаюкивал на своих руках милого малыша.

В подписи к публикации Хименес-Браво растрогал до слез своими размышлениями об украинских детях войны.

"Я часто думаю над тем, что сейчас все поколение детей, от новорожденного до 18 лет — дети войны, дети, у которых нет детства. В этом году они не пойдут в первый класс, не разобьют в школе первое окно. Не будут бегать в деревне по полю или пасти гусей. Не будут сбрасывать мяч из окна или бояться вынести воду, чтобы мать обратно не загнала. Не пойдут в колледж, не пойдут в университет, не будут студентами. В этом году только боль, ужас, страх, слезы, утрата родных. Видел это лично в глазах детишек, что сейчас Охматдет. А некоторые дети Украине уже никогда не узнают ничего из вышеназванного. И это меня просто убивает... Что можно сделать? Можно сидеть и унывать, что эта война страшна. А можно собрать коробку игрушек, сладкого и с друзьями заехать в детдом или в больницу. Или сделать донат", - написал ресторатор.

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