Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка нещодавно записала спільну пісню з гуртом The Hardkiss "Вільна". А тепер Кароль засвітилася разом із солісткою колективу Юлією Саніною та заспівала знову свій хіт. Відео Тіна опублікувала у своєму ТікТок, потішивши фанатів.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже хороші наші україночки", "Красуні, найкращі", Який же у них голос нереальний", "Наші українські красуні", "Які кішечки", "Такі няшки", "Дочечка передає привіт, каже що ви дуже талановита і дуже красива", "У вас чимось схожі тембри які класно звучать, хочу дме", "справжні заслужені артисти України, не те що монатики лунатики, і т.д", "Юляя змінилася, це відчувається, хм", "Кайф, кішечки", "Все буде Україна".

Нагадаємо, Кароль у трендовому костюмі повправлялася з Саніною у майстерності перед концертом.

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