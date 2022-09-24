Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда не так давно записала совместную песню с группой The Hardkiss "Вільна". А теперь Кароль засветилась вместе с солисткой коллектива Юлией Саниной и спела снова свой хит. Видео Тина опубликовала в своем ТикТок, порадовав фанатов.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень хорошие наши украиночки", "Красотки, самые лучшие", Какой же у них голос нереальный", "Наши украинские красотки", "Какие кошечки", "Такие няшки", "Доченька передает привет, говорит что вы очень талантливая и очень красивая", "У вас чем-то схожие тембры которые классно звучат, хочу дует", "настоящие заслуженные артисты Украины, не то что монатики лунатики, и т.д", "Юляя изменилась, это чувствуется, хм", "Кайф, кошечки", "Все будет Украина".

Напомним, Кароль в трендовом костюме поупражнялась с Саниной в мастерстве перед концертом

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