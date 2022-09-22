Телеведущий Даниэль Салем, который в рядах ВСУ сейчас защищает Украину от оккупантов, публично обратился к певице Тине Кароль.

Ранее Даниэль был участником популярных шоу "Танцы со звездами", "Голос країни", "Маска". Но с начала полномасштабного вторжения рф он пошел в ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. Салем уже дважды пострадал в ходе боевых действий: недавно травмировал спину, поймав пулю в броник, а перед тем получил контузию и повредил ухо.

На "Голосе країни" Даниэль был в команде Тины Кароль, благодаря этому проекту они и сблизились. Сейчас певица активно гастролирует, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства в помощь украинским защитникам.

В этот раз на своей странице в Instagram Салем разместил видеообращение, в котором поблагодарил Кароль за пикап, который она подогнала его разведгруппе "12 друзей Оушена".

"Тина Кароль, Моя водолей, люблю, обнимаю, спасибо! за то, что ты своими поступками, песнями объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную Украину каждый день. Я всегда тебе говорил, что ты посол сердца :) Свободные! Непокоренные! Спасибо всем тем, кто присоединился к сбору, обожаю вас и жму вам руку! Ваша помощь поможет нам подготовить эту малышку для боевых задач!", - написал Даниэль под видео.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем семь раз попадал под обстрелы, ведущий даже записал прощальное видео.