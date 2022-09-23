Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по странам, поддерживает ВСУ и занимается своим фондом поддержки украинцев. Артистка также не забывает о новых композициях и о целых альбомах.
Поклонники представили интересные кадры из подготовки перед выступлением Тины. Причем вместе с Юлией Саниной звезда смогла впечатлить фанатов, ведь дуэт двух певиц ранее очень позитивно оценивали в сети.
«Сегодня ❤️; Две звезды❤; Красотки 😍; Лучшие😍; Тиночка роскошно выглядит 😍; Тина Кароль наша звездочка.❤; Звездочка заводит, снова о любви, о свободе мысли, и другие пожелания; ваш характер мужества , придает мыслям, а любовь твердости, настоящим казакам; Кошки❤; Ой навели суету😍».
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В Инстаграм также появилась информация о новом туре Тины по Америке, который она запланировала уже на ближайшее время. Также исполнительница не забывает о трендовых образах и на фотосессиях всегда подчеркивает привлекательные формы лучшим образом.
Черное платье с максимальным декольте и классический уже макияж с акцентом на губы не остались не замеченными.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.