Тина Кароль перед концертом показала, как она распевается с коллегой в довольно непривычном образе.

Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по странам, поддерживает ВСУ и занимается своим фондом поддержки украинцев. Артистка также не забывает о новых композициях и о целых альбомах.

Поклонники представили интересные кадры из подготовки перед выступлением Тины. Причем вместе с Юлией Саниной звезда смогла впечатлить фанатов, ведь дуэт двух певиц ранее очень позитивно оценивали в сети.

«Сегодня ❤️; Две звезды❤; Красотки 😍; Лучшие😍; Тиночка роскошно выглядит 😍; Тина Кароль наша звездочка.❤; Звездочка заводит, снова о любви, о свободе мысли, и другие пожелания; ваш характер мужества , придает мыслям, а любовь твердости, настоящим казакам; Кошки❤; Ой навели суету😍».

В Инстаграм также появилась информация о новом туре Тины по Америке, который она запланировала уже на ближайшее время. Также исполнительница не забывает о трендовых образах и на фотосессиях всегда подчеркивает привлекательные формы лучшим образом.

Черное платье с максимальным декольте и классический уже макияж с акцентом на губы не остались не замеченными.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.