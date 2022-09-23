Як пише Politeka.net, 21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, живе у США та багато подорожує. Дівчина працює моделлю, має відмінний смак і розуміється на останніх модних тенденціях.
Так, онука іменитої бабусі була помічена на Манхеттені в Нью-Йорку в незвичайному образі із родзинкою.
Ніжну і навіть романтичну міні-сукню в горошок Соня поєднала з громіздкими черевиками на танкетці. Свій стильний лук вона доповнила курткою-косухою, яку накинула на одне плече.
Раніше ми писали, Соня Євдокименко показала ефектні кадри з модного показу, де було представлено актуальні моделі на весну-літо 2023 року.
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Модель також поділилася своїм фото, на якому вона позує у незвичайній "дзеркальній" кофтині. Образ онука Ротару доповнила стильними окулярами та ланцюгом на шию.
Нагадаємо, онука Ротару блиснула красою, приспустивши халат на дивані: "Поділіться коханим"
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