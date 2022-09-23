Внучка Софии Ротару показала, как удачно сочетать грубые ботинки на танкетке с мини-платьями.

Как пишет Politeka.net, 21-летняя дочь единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко, которую назвали в честь бабушки, живет в США и много путешествует. Девушка работает моделью, обладает отменным вкусом и знает толк в последних модных тенденциях.

Так, внучка именитой бабушки была замечена на Манхэттене в Нью-Йорке в необычном образе с изюминкой.

Нежное и даже романтичное мини- платье в горошек Соня сочетала с громоздкими ботинками на танкетке. Свой стильный лук она дополнила курткой-косухой, которую набросила на одно плечо.

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Модель также поделилась своим фото, на котором она позирует в необычной "зеркальной" кофточке. Образ внучка Ротару дополнила стильными очками и цепью на шею.

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