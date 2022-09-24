Як пише Politeka.net , у своїх Instagram-stories комік опублікував кадри, зроблені в одному із столичних торгових центрів.
На них видно, як Андрій з Аліною спускаються ескалатором, при цьому Рибак починає обурюватися, що під продаж чоловічих речей виділили замало місця.
«Прийшли до торгового центру і тут чоловічий одяг та взуття мінус перший поверх, ну тобто навіть можна сказати підвал, а жіночий одяг та взуття – п'ять поверхів», - розповів він.
Аліна перебила чоловіка: "Що ти розповідаєш? Два поверхи жіночого".
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Але комік їй не повірив і похитав головою.
"Де справедливість?", - обурився блогер.
Зазначимо, що нещодавно Андрій та Аліна зіграли весілля на даху пентхауса у Києві. Ведучим свята став колега Рибака, Андрій Чорновіл.
Серед гостей на весільній вечірці були помічені учасники першого та другого сезонів реаліті Холостячка – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата.
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