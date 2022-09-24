Как пишет Politeka.net, в своих Instagram-stories комик опубликовал кадры, сделанные в одном из столичных торговых центр.
На них видно, как Андрей с Алиной спускаются по эскалатору, при этом Рыбак начинает возмущаться, что под продажу мужских вещей выделили слишком мало места.
«Пришли в торговый центр и тут мужская одежда и обувь минус первый этаж, ну то есть даже можно сказать подвал, а женская одежда и обувь – пять этажей», - рассказал он.
Алина перебила мужа: "Что ты рассказываешь? Два этажа женского".
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Объявят ли в Украине дополнительную мобилизацию: в Раде дали исчерпывающий ответ
Кремль переживает: раскрыто содержание частных сообщений администрации Байдена Москве
"Ничего не умеют": где работают российские военнопленные, которых кормят трижды в день
Дочь Поляковой затронула языковой вопрос, разгневав украинцев: "Вам же неудобно..."
Но комик ей не поверил и покачал головой.
«Где справедливость?», - возмутился блогер.
Отметим, что не так давно Андрей и Алина сыграли свадьбу на крыше пентхауса в Киеве. Ведущим праздника стал коллега Рыбака, Андрей Черновол.
Среди гостей на свадебной вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити Холостячка — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал
А еще Politeka сообщала, что Рыбак из "Холостячки" показал, куда увез молодую жену в медовый месяц, фото
Также Politeka писала, гордый Андрей Рыбак из "Холостячки" похвастался стильной супругой, ради которой отказался от Мишиной