Участник первого сезона «Холостячки», ведущий и блогер Андрйя Рыбак возмутился несправедливостью во время похода за обновками в ТЦ.

Как пишет Politeka.net, в своих Instagram-stories комик опубликовал кадры, сделанные в одном из столичных торговых центр.

На них видно, как Андрей с Алиной спускаются по эскалатору, при этом Рыбак начинает возмущаться, что под продажу мужских вещей выделили слишком мало места.

«Пришли в торговый центр и тут мужская одежда и обувь минус первый этаж, ну то есть даже можно сказать подвал, а женская одежда и обувь – пять этажей», - рассказал он.

Алина перебила мужа: "Что ты рассказываешь? Два этажа женского".

Но комик ей не поверил и покачал головой.

«Где справедливость?», - возмутился блогер.

Отметим, что не так давно Андрей и Алина сыграли свадьбу на крыше пентхауса в Киеве. Ведущим праздника стал коллега Рыбака, Андрей Черновол.

Среди гостей на свадебной вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити Холостячка — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата.

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