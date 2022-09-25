Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі продовжує активно займатися справами поза кар'єрою актриси і нещодавно відлетіла до Пакистану як посол доброї волі ООН. При цьому не забувають про Джолі та її кращі образи також у мережі, нещодавно художник Лоренцо Домінеско продемонстрував, як могла б виглядати Лара Крофт на Unreal Engine 5.
Особливість у тому, що за зразок зовнішності віртуальної героїні взяли Анджеліну Джолі. Демонстрація зображення також з'явилася на платформі YouTube.
Нагадаємо, актриса зіграла Крофт у двох кіноекранізаціях. На представленій розробці образ виглядає старшим, відповідно до реального віку американської актриси, цього року зірка відсвяткувала 47-річчя.
Зазначимо, у новій частині пригодницької гри Ларі Крофт буде близько 35 років. Ймовірно, дівчина більше не діятиме самотужки.
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Зазначимо, на даний момент актриса вирушила до Пакистану, де чимало людей постраждали через повені і потребують термінової допомоги.
Багато хто звернув увагу на стримані вбрання артистки, її прості образи та спортивний рюкзак, який вона носить сама. У чорній кофті артистка мала досить скромний вигляд, але навіть без макіяжу отримала компліменти.
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