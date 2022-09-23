Как певице работается в мужском коллективе, Злата Огневич рассказала на личной странице в блоге Instagram.

Как сообщает Politeka.net, известную украинскую певицу Злату Огневич угораздило попасть в коллектив, где музыканты – сплошь мужчины – от клавишника до гитариста. Как певице работается в мужском коллективе, она рассказала на личной странице в блоге Instagram.

Злата Огневич призналась, что в мужском коллективе не принято много говорить и обсуждать личную жизнь. Интриги и сплетни мужчинам не интересны, но они любят шутить и эти шутки достаточно пикантны. Когда же певица путешествует вместе со своими музыкантами, то чувствует себя "частью стаи".

Певице также музыканты постоянно делают комплименты перед выступлениме и это очень ее вдохновляет. Кроме того, они вместе придумывают магическую мантру, перед выходом к зрителям. На саундчеке она кайфует от музыки, а с гитаристом они частенько придумывают забавные песни, чтобы поднять настроение.

"КАЙФОВАТЬ на сцене от музыки, чувств, электрических разрядов, пронизывающих все тело, чувствовать единство и благодарность за момент. Здесь и сейчас. Вот что такое работать в мужском коллективе с очень крутыми музыкантами!", - дополнила Злата Огневич.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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