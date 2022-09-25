Необычный образ Анджелины Джоли, если бы она вернулась к роли Лары Крофт, впечатлил фанатов.

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли продолжает активно заниматься делами вне карьеры актрисы и недавно улетела в Пакистан в качестве посла доброй воли ООН. При этом не забывают о Джоли и о ее лучших образах также в сети, недавно художник Лоренцо Доминеско продемонстрировал, как могла бы выглядеть Лара Крофт на Unreal Engine 5.

Особенность в том, что за прототип внешности виртуальной героини взяли Анджелину Джоли. Демонстрация образа также появилась на платформе YouTube.

Напомним, актриса сыграла Крофт в двух киноэкранизациях. На представленной разработке образ выглядит старше, в соответствии с реальным возрастом американской актрисы, в этом году звезда отпраздновала 47-летие. Похоже, звезду намерено не стали омолаживать.

Отметим, в в новой части приключенческой игры Ларе Крофт будет около 35 лет. Вероятно, девушка больше не будет действовать в одиночку.

Отметим, на данный момент актриса отправилась в Пакистан, где довольно много людей пострадали из-за наводнений и нуждаются в срочной помощи.

Многие обратили внимание на сдержанные наряды артистки, ее простые образы и спортивный рюкзак, который она носит сама. В черной кофте артистка выглядела достаточно скромно, но даже без макияжа получила комплименты.

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