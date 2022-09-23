Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Instagram Оля Полякова запустила патриотическое шоу под названием «Знай нашу».
На языковую дуэль певица позвала бывшего мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса, а к себе в поддержку взяла старшую дочь Машу.
Она призналась, что вся ее семья перешла на украинский, а сама Полякова берет уроки у преподавателя, чтобы совершенствовать свои знания.
"Мы всей семьей перешли на украинский язык, учитывая мою младшую дочь Алису. Которая теперь, когда я говорю по-русски, говорит мне, что она ничего не понимает", — сказала суперблондинка.
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Также Оля Полякова отдельно обратилась к россиянам и призвала их учить украинский язык.
«Вам будет легче сказать: «Не убивайте меня, пожалуйста», когда вы после могилизации решите прийти на нашу землю, но я к вам обращаюсь сюда не идти, потому что, кроме пакетов для мусора, вас тут ничего не ждет», - сообщила на видео артистка.
В свою очередь Владимир Дантес сообщил, что полностью перешел на украинский и понял, что на нем гораздо легче разговаривать, если постоянно используешь его в повседневной жизни.
Напомним, 17-летняя дочь Поляковой затронула пикантную тему, возмутив украинцев
А еще Politeka писала, что Оля Полякова показала условия в общаге Лондона, где учится дочь
Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как проводит время с дочерью в Лондоне