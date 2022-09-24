Раніше артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хороших результатів та наростити м'язи. Тепер, аби довести тіло до ідеалу, Лазановський вирішив звернутися до експерта та знайшов собі персонального тренера по бартеру.

Цього разу в на своїй сторінці в Instagram Сергій показав, що йому допомагає ефективно та з задоволенням відновлюватися між тренуваннями.

"Руки Святослава роблять диво🥰Раніше я не знав, що масаж - це суцільний кайф😎Раніше я молодшим був😅З віком стає все важче, тому потрібно берегти своє здоров'я🙏🏻Ну а коли тобі масаж робить солдат ЗСУ, то точно знаєш що в надійних руках🔥", — похвалився Лазановський.

Співак поділився пікантним відео з масажного салону, на якому показав свою сильну спину, а також засвітив сідниці.

"Я чекав цієї зустрічі дуже довго", — зізнається Сергій.

Шанувальники в коментарях не могли не звернутили увагу на те, що співак засвітив зайве: "Масажист крутий🔥,але зад краще прикривати треба🤣", " Ой, потребує.Ще й як потребує…".

Лазановський також додав, що з жовтня також відвідуватиме масаж обличчя у дружини Святослава.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.