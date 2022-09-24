Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь, чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и нашел персонального тренера по бартеру.

В этот раз в своей странице в Instagram Сергей показал, что ему помогает эффективно и с удовольствием восстанавливаться между тренировками.

"Руки Святослава делают чудо🥰Раньше я не знал, что массаж - это сплошной кайф😎Раньше я младше был😅С возрастом становится все труднее, поэтому нужно беречь свое здоровье🙏🏻Ну а когда тебе массаж делает солдат ВСУ, то точно знаешь что в надежных руках 🔥", - похвастался Лазановский.

Певец поделился пикантным видео из массажного салона, на котором показал свою сильную спину, а также засветил ягодицы.

"Я ждал этой встречи очень долго", - признается Сергей.

Поклонники в комментариях не могли не обратить внимание на то, что певец засветил лишнее: "Массажист крутой, но зад лучше прикрывать надо 🤣", "Ой, нуждается. Еще и как нуждается…".

Лазановский также добавил, что с октября также будет посещать массаж лица у жены Святослава.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

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