Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь, чтобы довести тело до идеала, Лазановский решил обратиться к эксперту и нашел персонального тренера по бартеру.
В этот раз в своей странице в Instagram Сергей показал, что ему помогает эффективно и с удовольствием восстанавливаться между тренировками.
"Руки Святослава делают чудо🥰Раньше я не знал, что массаж - это сплошной кайф😎Раньше я младше был😅С возрастом становится все труднее, поэтому нужно беречь свое здоровье🙏🏻Ну а когда тебе массаж делает солдат ВСУ, то точно знаешь что в надежных руках 🔥", - похвастался Лазановский.
Певец поделился пикантным видео из массажного салона, на котором показал свою сильную спину, а также засветил ягодицы.
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"Я ждал этой встречи очень долго", - признается Сергей.
Поклонники в комментариях не могли не обратить внимание на то, что певец засветил лишнее: "Массажист крутой, но зад лучше прикрывать надо 🤣", "Ой, нуждается. Еще и как нуждается…".
Лазановский также добавил, что с октября также будет посещать массаж лица у жены Святослава.
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
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