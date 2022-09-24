На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила довгий пост, в якій поділилася роздумами про мобілізацію в рф.

"Ви знаєте, що таке Вибір? Як шпаргалить Вікіпедія, Вибір — це вирішення невизначеності в діяльності людини в умовах множинності альтернатив. А це означає, що гідне рішення є завжди! Як є й відповідальність за це рішення... Що таке відповідальність Україна знає не з чуток. А ще знає, що таке свобода! Саме тому 24 лютого для нас Вибір був очевидний", - пише Казаніна.

Дружина зірки "Квартал 95" заявила, що 21 вересня, коли путін оголосив мобілізацію, час вибору настав для росіян. ⠀

"Що ви зараз відчуваєте? Страх? Таке мерзенне, липке почуття, що не дає вам їсти, спати і навіть дихати… Так от, я засмучу вас. Це ще не страх. І це не є погрозою з мого боку. Просто особистий досвід… Страх – це коли ракета проноситься над твоїм дахом з пекельним свистом і ти розумієш, що навряд чи встигнеш добігти до ліжка своєї дитини… Ось що справді моторошно! Як моторошно і те, що ви досі не зрозуміли, що тепер ви теж вороги... Ви щось, що господареві простіше засунути в м'ясорубку, ніж прогодувати...", - впевнена Наталя.

Вона наголосила, що зараз кожен росіянин може обрати не йти на війну.

"Поки ви не притягли у військкомат свій просиджений зад, що шукає пригод, ви просто цивільна особа, з якої крім штрафу і взяти нічого! При цьому на іншій чаші терезів людські життя! На іншій чаші терезів ваше життя! Бо потім того самого Вибору у вас не буде… Так що, капітани очевидність, свобода чи мобілізація, ізоляція, репресії? Свобода чи стадо? Причому те, що йде на забій…", — додала Казаніна.

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