На своей странице в Instagram жена комика разместила длинный пост, в котором поделилась размышлениями о мобилизации в рф.

"Вы знаете, что такое Выбор? Как шпаргалит Википедия, Выбор — это разрешение неопределенности в деятельности человека в условиях множественности альтернатив. А это значит, что достойное решение есть всегда! Как есть и ответственность за это решение… Что такое ответственность Украина знает не понаслышке. А еще знает, что такое свобода! Именно поэтому 24 февраля для нас Выбор был очевиден", — пишет Казанина.

Жена звезды "Квартал 95" заявила, что 21 сентября, когда путин объявил мобилизацию, время выбора пришло для россиян. ⠀

"Что вы сейчас испытываете? Страх? Такое мерзкое, липкое чувство, что не дает вам есть, спать и даже дышать… Так вот, я огорчу вас. Это еще не страх. И это не угроза с моей стороны. Просто личный опыт… Страх — это когда ракета проносится над твоей крышей с адским свистом и ты понимаешь, что вряд ли успеешь добежать до кровати своего ребенка… Вот что, действительно, жутко!!! Как жутко и то, что вы дох пор не поняли, что теперь вы — тоже враги… Вы — нечто, что хозяину проще засунуть в мясорубку, чем прокормить…", — уверена Наталья.

Она подчеркнула, что сейчас каждый россиянин может выбрать не идти на войну.

"Пока вы не притащили в военкомат свой просиженный зад, ищущий приключений, вы просто гражданское лицо, с которого кроме штрафа и взять нечего! При этом на другой чаше весов человеческие жизни! На другой чаше весов ваша жизнь! Ибо потом того самого Выбора у вас не будет… Так что, капитаны очевидность, свобода или мобилизация, изоляция, репрессии? Свобода или стадо? Причем идущее на убой…", — добавила Казанина.

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