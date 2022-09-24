Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, підтримує ЗСУ та також займається своїм фондом допомоги постраждалим українцям. А нещодавно Олена Зеленська представила у Нью-Йорку свій благодійний Фонд Olena Zelenska Foundation. На презентації була присутня Тіна Кароль разом із близькою колегою та співачкою Юлією Саніною.

До Нью-Йорка також прилетіли Олег Скрипка, Катя Сільченко, Андрій Бідняков. Співачки вийшли на сцену вбраннями від українського дизайнера Валерії Ковальської. Тіна Кароль похвалилася образом в ефектному жакеті-смокінгу з чорними штанами, а Саніна підібрала до асиметричного жакета білу спідницю.

У мережі відреагували на образи артисток:

«Красуня 😍; Краса це сила всім нам світу; Тіна Кароль та дві леді; Три красуні; Найсильніші найнескореніші найкрасивіші справжні Українки 💪🥰; Які красиві❤️😍; Ось так парад зірок; 😍красиві🔥; 😍красиві🔥; Красиві дівчата; Українські жінки незламні, мужні, найкрасивіші; Тіна і Юля такі красиві, а світлі ❤️».

Артистка також не забуває про нові композиції та про цілі альбоми.

Шанувальники презентували цікаві кадри з підготовки перед виступом Тіни. Причому разом із Юлією Саніною зірка змогла вразити фанатів, адже дует двох співачок раніше дуже позитивно оцінювали у мережі.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

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