Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по странам, поддерживает ВСУ и также занимается своим фондом помощи пострадавшим украинцам. А недавно Елена Зеленская представила в Нью-Йорке свой благотворительный Фонд Olena Zelenska Foundation. На презентации присутствовала Тина Кароль вместе с близкой коллегой и певицей Юлией Саниной.

В Нью-Йорк также прилетели Олег Скрипка, Катя Сильченко, Андрей Бедняков. Певицы вышли на сцену в нарядах от украинского дизайнера Валерии Ковальской. Тина Кароль похвасталась образом в эффектном жакете-смокинге с черными брюками, а Санина подобрала к асимметричному жакету белоснежную юбку.

В сети отреагировали на образы артисток:

«Красавица 😍; Красота это сила всем нам мира❤; Тина Кароль и две леди; Три красавицы; Самые сильные самые непокоренные самые красивые настоящие Украинки 💪🥰; Какие красивые❤️😍; Вот так парад звезд; 😍красивые🔥; 😍красивые🔥; Красивые девушки😍; Украинские женщины несокрушимые, мужественные, самые красивые; Тина и Юля такие красивые а светлые❤️».

Артистка также не забывает о новых композициях и о целых альбомах.

Поклонники представили интересные кадры из подготовки перед выступлением Тины. Причем вместе с Юлией Саниной звезда смогла впечатлить фанатов, ведь дуэт двух певиц ранее очень позитивно оценивали в сети.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.