Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Бабкін розмістив пост, у якому висловився про псевдореферендуми на окупованих територіях, про мовне питання в Україні, а також про підтримку нашої держави в світі.

"На окупованих росією територіях тривають фіктивні референдуми. В мене багато огиди до країни-терориста, ненависті та люті. Але в той самий час я пишаюся нашими людьми, що опираються окупації і відмовляються брати участь в так званих «референдумах». Скільки в цьому сміливості та гідності — чинити опір загарбнику, в небезпеці залишатися Людиною, не зраджувати своїй країні. Молитвами та думками я з вами! Вірю, що дуже скоро все буде Україна!", — наголосив Сергій.

Співак показав фото з патріотичним печивом, яке він побачив у Ірландії, в Дубліні, де тиждень тому брав участь у концерті «Доброго вечора, ми з України».

"З захопленням помічаю, що всі, хто хотів говорити українською, але не наважувався, обламувався, коли виходило погано, помилявся, «бекал-мекал», використовував мову іноді, сьогодні говорять і спілкуються між собою українською із задоволенням та насолодою. Ми відокремлюємо з усього навколишнього світу два кольори та їх поєднання. По всій Європі усюди бачу наші прапори, не тільки на концертах. Помічаю багато людей, у яких одяг з елементами синього та жовтого", — додав Бабкін.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.