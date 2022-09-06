Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ Сергію Бабкіну вдалося залишити Україну як багатодітного батька. Сім'я перебралася з Харкова до Німеччини і поки що не планує повертатися на батьківщину. Також відомо, що в Європі Бабкіни оформилися як біженці та отримали право на відповідні виплати. Тому зараз сім'я живе на гроші, які отримують у Європі як біженці, а це 1400 євро на місяць – сума незначна.
Сам музикант та його дружина Сніжана активно ведуть свої сторінки в соцмережах, де діляться кадрами свого закордонного життя, доки у рідній країні триває війна.
Зокрема, у своїх Інста-сторіс дружина Бабкіна показала, як вони сім'єю ходили до лісу. Очевидно, тих грошей, що платить їм чужа держава недостатньо, тому сім'ї доводиться збирати гриби і готувати їх на вечерю. З собою Бабкіни взяли молодшого сина Єлисея, який допомагав їм. Доньку Веселіну днем раніше Сніжана відвезла до дитячого табору.
«Ми шукаємо гриби, білі чи маслюки», - каже артист на кадрах.
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Вже в наступній «історії» подружжя похвалилося, що знайшли величезний гриб.
"Здоровенний маслюк", - показала Сніжана.
Нагадаємо, дружина Бабкіна розповіла про милу традицію з подругами у День знань .
А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна показала біля моря, як виглядає щасливий вихідний із дітьми без зайвого галасу.
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