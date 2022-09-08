Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін, який з початку війни разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівне відео та зворушливо привітав доньку з днем ​​народження.

Як виявилось, єдина донька Сергій Василина відзначає своє 12-річчя. На честь цього зірковий батько виклав у соцмережі відео, де показав себе з донькою. У ролику тато та дочка весело проводять час та гуляють у гарному осінньому парку серед жовтого листя, а на тлі звучить пісня, яку артист виконав разом із Василиною.

У підписі до публікації Бабкін написав: "Моїй донечці сьогодні 12 років. Дякую Богові за те, що вона прийшла одного ранку в моє життя. Вона дістала з середини мене ніжність, ласку та м’якість, які були глибоко приховані. Тепер я живу відкрито, насолоджуючись цими знаннями. Вона — мої натхненні крила. Коли на її очах радість, мене охоплює таке відчуття щастя, що здається, я можу подолати будь-які перешкоди. В нас з нею неймовірно могутній зв’язок. Навіть на міжгалактичній відстані ми зможемо чути одне одного. Люблю тебе, сонце моє, зірка моя, життя моє. Дякую тобі @veselinababkina_vb за пісню довжиною в життя".

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