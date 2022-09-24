Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.

В этот раз на своей странице в Instagram Бабкин разместил пост, в котором высказался о псевдореферендумах на оккупированных территориях, о языковом вопросе в Украине, а также о поддержке нашего государства в мире.

"На оккупированных россией территориях продолжаются фиктивные референдумы. У меня много отвращения к стране-террористу, ненависти и ярости. Но в то же время я горжусь нашими людьми, сопротивляющимися оккупации и отказывающимися участвовать в так называемых «референдумах». Сколько в этом смелости и достоинства — сопротивляться захватчику, в опасности оставаться Человеком, не изменять своей стране. Молитвами и мыслями я с вами! Верю, что очень скоро все будет Украина!", — подчеркнул Сергей.

Певец показал фото с патриотическим печеньем, которое он увидел в Ирландии, в Дублине, где неделю назад участвовал в концерте «Добрый вечер, мы из Украины».

"С восторгом замечаю, что все, кто хотел говорить на украинском, но не решался, обламывался, когда получалось плохо, ошибался, «бекал-мекал», использовал язык иногда, сегодня говорят и общаются между собой на украинском с удовольствием и наслаждением. Мы отделяем с всего окружающего мира два цвета и их сочетания. По всей Европе всюду вижу наши флаги, не только на концертах. Замечаю много людей, у которых одежда с элементами синего и желтого", - добавил Бабкин.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.