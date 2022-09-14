Так, у своїх Instagram-stories дружина українського музиканта пояснила, чому на кілька днів зникла з соцмереж і розповіла про приємні зустрічі, які трапилися за останні чотири дні.
Спочатку Сніжана показала кадри виступу за кордоном гурту 5'Nizza, солісом якого є її чоловік Сергій Бабкін.
«Цей вечір поповнив нашу скриньку щастя», - зазначила вона.
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Потім жінка розповіла, що до них у гості до Німеччини навідалася кума, з якою вони не бачилися довгий час.
«Не бачились із січня. Стільки всього трапилося за цей час», – поділилася спогадами дружина музиканта.
Ще одним приємним моментом стала зустріч із тренером з йоги.
І на закінчення Сніжана Бабкіна розповіла про вчинок земляків, яких несподівано зустріла, гуляючи вулицями німецького міста.
«Випадково зустрілися на вулиці з харків'янами, і вони подарували мені букет соняшників. Українці – то велика любов. Найкращі люди», - зазначила дружина артиста.
Вона показала кадри, на яких видно, що Сніжана та Сергій були приємно вражені.
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