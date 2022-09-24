Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно вирушила на відпочинок до Греції, вирішила трохи розповісти про подорожі. На цей раз артистка представила кілька цікавих кадрів в Інстаграм.

«Венеціанська гавань, мусульманська мечеть Яничар, побудована 1645 року, одна з перших турецьких будівель на острові. Османська імперія давила на греків, але не зламала їх.

А ось автентична таверна сьогодні взяла місцевий рецепт: томатні болі з сиром, травами та овочами. Це… капець, як смачно! Вдома приготую і з вами поділюся потім!

У мене багата фантазія, я постійно уявляю додаткових персонажів у таких старовинних локаціях. За типом «як це було» у давнину?» - Висловилася Злата.

Також раніше Злата поділилася кадрами із відпочинку.

"Друзі, привіт. Значить, щоб трохи перейти я поїхала у відпустку до Греції на острів Кріт. Я навіть не могла собі уявити, що буде настільки все класно. Дивно, я зараз поїхала в старе місто, яке називається Ханья, ось ви бачите ці мальовничі вулички...", - сказала Огневич, вихваляючись відпочинком.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.