Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая недавно отправилась на отдых в Грецию, решила немного рассказать о путешествиях. В этот раз артистка представила несколько интересных кадров в Инстаграм.

«Венецианская гавань, мусульманская мечеть Яничар, построенная в 1645 году, одно из первых турецких зданий на острове. Османская империя давила на греков, но не сломила их.

А вот аутентичная таверна, сегодня взяла местный рецепт: томатные боли с сыром, травами и овощами. Это… капец, как вкусно! Дома приготовлю и с вами поделюсь потом!

У меня богатая фантазия, я постоянно представляю себе дополнительных персонажей у таких старинных локациях. По типу «как это было» в древние времена?» - высказалась Злата.

Также ранее Злата поделилась кадрами с отдыха.

"Друзья, привет. Значит, чтобы немного переключиться я поехала в отпуск в Грецию на остров Крит. Я даже не могла себе представить, что будет настолько все классно. Удивительно, я сейчас поехала в старый город, которое называется Ханья, вот вы видите эти живописные улочки...", - сказала Огневич, хвастаясь отдыхом.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.