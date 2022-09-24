Ведуча Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати фейкові референдуми, які проводять росіяни на незаконно захоплених територіях. Українців змушують голосувати так, як треба країні-агресорові, і вони навіть не соромляться жодних загроз.

«Поки що на окупованих територіях України під автоматами проводять гівнореферендуми, у Москві «нарешті вийшли на мітинги»… Але… на підтримку війни та знищення нашої нації.

Думаю, питання вживаності фрази «це війна путіна, а чи не російського народу» втратила свою доречність. Навіть якщо вийшли раби, це все одно не лише в бункерних катях. Це вибір кожного, хто там зараз стоїть, хто мовчав усі ці місяці, хто продовжував жити наче їх це не стосується. Кожного росіянина, хто заплющував очі на вбивства та геноцид нашого народу» - висловилася ведуча.

Також телеведуча Маша Єфросиніна показала найкумедніші кадри нового випуску їх зі співачкою Ольгою Поляковою шоу "Дорослі дівчатка".

Зрештою обидві знаменитості, яких жорстко критикували за небажання відмовлятися у своїх ефірах від мови країни-агресора, прислухалися до своїх глядачів та почали створювати україномовний контент.

Але напередодні Єфросиніна знову нарвалася на критику, поскаржившись на "крики про необхідність україномовного контенту та його більшу привабливість".

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.