Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина после возвращения домой в Украину стала активно освещать различные острые и важные темы. В этот раз речь зашла о всех "подводных камнях", касающихся военного учета для женщин и того, как он будет проходить.

«В соцсетях распространяется информация об обязательной регистрации женщин 18-60 лет на военный учет с 1 октября. И невозможность пересечения границы Украины.

– Что вообще означает для женщин военный учет?

– Что будет, если женщина не встанет на военный учет?

– Куда бежать 1 октября?

– Нужно ли вставать на учет мамам с несовершеннолетними детьми?

– Можно ли теперь украинкам выезжать за границу?

– Сколько женщин сейчас воюют?

– Как мужчины на фронте относятся к женщинам-военным на передовой?» - подняла важные вопросы Ефросинина.

В сети также отреагировали, желая услышать правдивую информацию только из первых уст или из проверенных источников:

«Спасибо за разъяснение! Сейчас эта тема очень актуальна, потому что фейки распространяются слишком много; Спасибо за то, что развенчиваете фейки и успокаиваете девушек😊; Маша, спасибо, что не молчите на эту тему 🙏 так как очень много паники; Спасибо Вам Маша) Скорее бы правки к закону приняли, чтобы мы четко понимали ситуацию и свои законные права».

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.