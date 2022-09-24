Ведущая Маша Ефросинина решила прокомментировать фейковые референдумы, которые проводят россияне на незаконно захваченных территориях. Украинцев принуждают голосовать так, как надо стране-агрессору и они даже не стыдятся никаких угроз.

«Пока на оккупированных территориях Украины под автоматами проводят говнореферендумы, в Москве «наконец-то вышли на митинги»… Но… в поддержку войны и уничтожение нашей нации.

Думаю, вопрос употребляемости фразы «это война путина, а не русского народа» утратила свою уместность. Даже если вышли рабы, это все равно не только бункерный катях. Это выбор каждого, кто там сейчас стоит, кто молчал все эти месяцы, кто продолжал жить будто их это не касается. Каждого россиянина, кто закрывал глаза на убийства и геноцид нашего народа» - высказалась ведущая.

Также телеведущая Маша Ефросинина показала самые забавные кадры нового выпуска их с певицей Ольгой Поляковой шоу "Взрослые девочки".

Наконец обе знаменитости, которых жестко критиковали за нежелание отказываться в своих эфирах от языка страны-агрессора, прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент.

Но накануне Ефросинина снова нарвалась на критику, пожаловавшись на "вопли о необходимости украиноязычного контента и его большей привлекательности".

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.