Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

У новому відео Даша розповіла, що хоче одягтися так, щоб підняти собі та навколишнім настрій. Для цього вона обрала ошатну білу сукню з чорною вишивкою на пишних рукавах і підкреслила тонку талію поясом. У ролику дівчина зазначила, що така сукня підійде навіть для вінчання та розпису. Потім вона доповнила образ чорною жилеткою, бежевими черевиками та гарними аксесуарами.

У підписі до публікації Квіткова звернулася до українців: "Що скажете на цей образ?" Шанувальники тут же почали обговорювати нові образ блогерки: "Вау, який красивий і водночас рідний образ", "Взуття краще замінити, а так образ вогонь", "Сукня суперова – жилет, взуття мені не сподобалося в тандемі з сукнею", " Прекрасна ідея та практика, піднімати настрій завдяки гарному вигляду", "Ви дуже красива!", "Вишиванка це топ", "Прекрасне плаття і ви прекрасні в ньому", "Дуже вишуканий і стильний образ, виглядайте в ньому максимально жіночно", "Дуже витончено".

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