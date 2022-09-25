Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні у перші місяці російського вторгнення, продовжує займатися волонтерством та бере участь у благодійних ініціативах. Так, у своєму Instagram зірка опублікувала ролик, де показала, як стала учасницею ще однієї ініціативи.

Як виявилося, Даша одягла фартух і допомагала роздавати безкоштовні обіди людям похилого віку в Києві. За словами артистки, кожен може приєднатися до такої допомоги не лише донатами, а й фізично.

"Я залишу це тут, щоб ви всі іноді тільки уявили, як було б без тих, хто робить добрі справи саме у фізичному сенсі! Це не закид інтернет-військ. Але багатьом з нас треба вгамувати своє его. Йти і допомагати!" без бід" від @life_lovers_ua щодня роздає гарячу їжу 1400 Ба та Ді на семи локаціях у різних районах Києва. Днями я роздавала обіди Ба та Ді на Дорогожичах, а загалом допомогти "Обіду без бід" можна різними способами", - розповіла зірка у підписі до відео.

Також артистка детально описала, як українці можуть приєднатися до допомоги похилого віку.

"Але головне - просто виявите увагу до Ба і Ді. Купіть букетик у Ба біля метро або запитайте у сусідського Ді, яка допомога йому потрібна. Це найкращий подарунок, який можна зробити їм 1 жовтня, у День людей похилого віку!", - підсумувала Астаф'єва.

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